الشامي يقتحم لائحة الاكثر فيديوهات تداولاً في العالم

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن طرح الفنان "الشامي" منذ ايام أحدث اعماله وهي أغنية تحمل إسم "يا ليل ويالعين" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، حققت الاغنية نجاح كبير وإنتشار واسع، تصدرت أعلى نسبة استماع ومشاهدة على يوتيوب في ٢٣ دولة وخصوصاً في القارّة الأوروبية وتحديداً ألمانيا والسويد والنمسا.



وما زال الشامي مقتحماً لائحة الاكثر فيديوهات تداولاً في العالم على يوتيوب ميوزيك اليوم #٢٣ عالمياً

وأغنية "يا ليل ويالعين" من كلمات وألحان وأداء الشامي، توزيع فؤاد جنيد، والكليب من إخراج حسان رحايل.

وقد تصدر الشامي على شاكيرا واحتل المركز الاول على قائمة الاكثر فيديوهات رواجاً على يوتيوب في المانيا.