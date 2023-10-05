ميرنا وليد - بيروت - استطاع الفنان اللبناني ماهر جاه أن يحقق شهرة كبيرة، اذ تشهد حفلاته اقبالاً واسعاً، ولديه عدة أغاني ساهمت ايضا برفع أسهمه في عالم الفن.
وهذه المرة فاجأنا ماهر جاه بتعاونه مع الفنان والملحن المصري عصام كاريكا، الذي يمتلك أرشيفاً فنياً كبيراً، وتعامل مع كبار الفنانين، منهم الفنان المصري عمرو دياب.
وصوّر ماهر جاه أغنية جديدة تحمل عنوان " فهموه"، على طريقة الفيديو كليب، بتوقيع المخرج أحمد المنجد، ومشاركة عصام كاريكا.
موقع الخليج 365 تواجد في كواليس تصوير الكليب، وكان لنا هذا التقرير.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- ماهر جاه: "أحببت أن أصدم الجمهور باللوك"..عصام كاريكا: "هذا الأمر لا يقلل مني" وهكذا علّق أحمد المنجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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