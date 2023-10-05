عمرو سلامة في كواليس مشاهدة فيلم"ستين جنيه" قبل عرضه بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف المخرج عمرو سلامة، عن صورة من كواليس مشاهدة فيلم "ستين جنيه" قبل عرضه الأول بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.

ونشر سلامة، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من تجربة مشاهدة نسخة فيلم (ستين جنيه) قبل عرضه الأول في افتتاح مهرجان الجونة".

فيلم "ستين جنيه" الذي أخرجه عمرو سلامة، تبلغ مدته 18 دقيقة، ويحكي عن "زياد" وهو مراهق موهوب يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المعاق، من خلال أحلام اليقظة الموسيقية نكتشف سرًا غامضًا تتورط فيه العائلة، ومع ذلك، فإن هذا الرابط العائلي سيمنح زياد الفرصة للبدء من جديد.

يذكر أن، مهرجان الجونة يلتزم باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.