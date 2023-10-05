شكرا لقرائتكم خبر عن غنى لمصر بشرة خير وما تخافوش عليها.. حسين الجسمى مطرب بدرجة "عاشق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحظى مصر بمكانة كبيرة في قلوب الأشقاء العرب، وهو ما عبر عنه الكثير من نجوم الطرب من خلال تقديمهم أغنيات وطنية لمصر بصوتهم أو بالتعبير عن مشاعرهم والمشاركة في المناسبات الوطنية المصرية، ويعتبر الفنان حسين الجسمي من أكثر المطربين ممن عبروا عن مشاعرهم تجاه مصر وحبهم ودعمهم للمصريين في الكثير من المناسبات ولعل أغنية "بشرة خير " التي قدمها الجسمي من ألحان عمرو مصطفى وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع تومة.

عاشت أغنية "بشرة خير" في ذاكرة المصريين وإلى الأن تحظى بنفس المكانة، خاصة وأن كلمات الأغنية تمس أغلب المواطنين، حيث تقول كلماتها " قوم نادي ع الصعيدي وابن أخوك البورسعيدي والشباب السكندراني اللمة دي لمة رجال.. وأنا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي ميه ميه والنوبة الجُمال".

الأغنية تم تصنيفها ضمن أعلى 100 كليب مشاهدة حول العالم بأكثر من 641 مليون مشاهدة من يوم طرحها عبر قناة حسين الجسمي الخاصة في موقع اليوتيوب.

ومن أغاني الجسمي لمصر أيضا أغنية" ما تخافوش على مصر" التي من كلمات كلمات: تامر حسين ألحان: عمرو مصطفى توزيع الهامى دهيمة وأحمد حسام وهى الأغنية التى غناها أثناء الاحتفال بنصر أكتوبر.

وتقول كلماتها

ما تخافوش على مصر خافوا ع اللى ياجى عليها

واللى عادوا مصر شافوا شر من يعاديها

أصل ناسها ولاد حلال مصر على رأى اللى قال

ربنا اللى حاميها

إتمشا إتعشا وخٌد مركب واسهر ع النيل

عٌمرك ماتحس هنا ب غٌربه مع شعب اصيل

وأمانها مفيش أأمن منها ل انصاص الليل

أول هنا أهل شهامه

والجدعان ياما ماتعدش ف الناس الحلوة

ناس يسيبوا علامه

تحيا مصر وجيشها لو تغيب توحشها

وبيوحش حبايبها اللمه مصر دنيا تعيشها

حلوة مصر الليله وكبيرة العيله

عايشين فرحتها وجاينالها

من مسافة طويلة

عيدنا كلنا عيدها نبقى وسط ولادها

فقلوبنا وفعيونا نشيلها

وربنا حايزيدها

وأيضا أغنية سيادة المواطن ابن مصر كلمات نادر عبدالله ولحن وليد سعد

أغنية "سيادة المواطن " أيضا من الأغنيات الهامة وتقول بعض كلماتها

وتقول كلماتها "سيادة المواطن ابن مصر يا حر ابن حر بعد التحية والسلام شايلك رسالة. . سيادة المواطن ببلغ سيادتك جنابك سعادتك لازم تيجى لما مصر هتقولك تعالى".

أيضا غنى الجسمي لمصر أغنية " تسلم إيدينك" التى كتبها الشاعر الغنائى نادر عبدالله ولحنها وليد سعد، ونجحت الأغنية نجاحا كبيرا.

وتقول بعض كلماتها

كلمات الأغاني

تسلم إيدينـك يا اللي في حـب مصر بتضحي بسنينك

يا اللي إنت وفيت وعـد كـان بينهـا وبينـك

يا اللي إنت كنـت شايلها دايما جـوة عينـك

تسلم إيدينـك يا اللي إنت شايـل هــم بلــدك فــوق كتافـك

كل اللي عرفـك واللي قابلك واللي شافـك

بيدعـي بـإسم مصـر ليــك الله يعينـك

تسلم إيدينـك) يا اللي في حـب مصر بتضحي بسنينك)

يا اللي إنت وفيت وعـد كـان بينهـا وبينـك

يا اللي إنت كنـت شايلها دايما جـوة عينـك

تسلم إيدينـك) يا اللي إنت شايـل هــم بلــدك فــوق كتافـك)

كل اللي عرفـك واللي قابلك واللي شافـك

بيدعـي بـإسم مصـر ليــك الله يعينــــك

من بين أغاني حسين الجسمى المتميزة عن مصر كانت أغنية "رسمنالك" والتى غناها فى افتتاح العاصمة الادارية، من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أمين نبيل وأحمد الموجى

وتقول كلماتها

أنا واحد مابين ملايين

بفكر في اللي جاي ليكي

حبيبة الكل متعاهدين

نعلي ونبني أراضيكي

رسمنالك صورة في بالنا هتبقي حتة من الجنة

وبكرة يا مصر هتشوفي اللي قولنا عليه

وهنفيدك بأفكارنا وبكرة يقولوا طورنا

مافيش حاجة صعبة وهنوصل نخاف من ايه

عشان حلمك يشوف النور