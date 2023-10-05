شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز: "الفيل الأزرق" أكبر مجازفة فى حياتى وحقق نجاحاً كبيراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم كريم عبد العزيز إنه تأثر بشكل كبير في طفولته من انفصال والده ووالدته، وعاش مع والدته ولكن كانت علاقته بوالده جيدة للغاية، علماً بإنه تعلم من تلك التجربة كثيراً عندما كبر وتعلم وتزوج وأصبح لديه أبناء، وكأنه استطاع أن يعبر تلك الفكرة .

وصرح كريم عبد العزيز خلال لقائه ببرنامج "sold out" المذاع على منصة watch it، ويقدمه الاعلامى محمود سعد، أن المخرج مروان حامد أرسل له رواية "الفيل الأزرق" وهى مكتوبة بالقلم الرصاص قبل أن تتحول إلى سيناريو وتطبع في دور النشر، وعندما قرأها أصيب بالذهول وأعجبته للغاية، متابعا: "واتصلت بمروان أبلغته برغبتى في تقديم الفيلم، وكان رزقى على الله في تلك الخطوة حتى اننى اعتبرتها أكبر مجازفة في حياتى، خاصة إننى كنت متردد فى بداية الأمر وشعرت بالخوف من تقديمه".



كريم عبد العزيز

يشار إلى أن كريم عبد العزيز يصور حالياً مسلسله الجديد "الحشاشين" ومقرر عرضه في رمضان 2024، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة .