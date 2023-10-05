راغب علامة يتحدث عن سعادته بالإنضمام إلى لجنة تحكيم "أكس فاكتور"

ميرنا وليد - بيروت - تأكيداً على خبر إنضمام الفنان اللبناني راغب علامة إلى لجنة تحكيم برنامج "أكس فاكتور"، أعرب السوبر ستار عن سعادته الكبيرة بهذه الإطلالة للمرّة الأولى.

وأبدى راغب حماسه الكبير لدى عرض الحلقة الأولى من البرنامج التي إنطلقت خلالها مرحلة إختيار الأصوات من قبل لجنة التحكيم، مؤكّداً أن الحلقات القادمة من البرنامج ستكشف عن المزيد من المفاجآت على صعيد المواهب والأصوات المشاركة.

كما أشاد راغب بأجواء الإلفة والمحبّة التي تسود على أجواء لجنة تحكيم البرنامج التي ضمت إلى جانبه زميليه الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، والفنانة المصريّة أنغام، وأفصح راغب أن أبرز ما يميّز لجنة تحكيم البرنامج هو السلاسة والتنسيق المميّز بين أعضائها، فضلاً عن الحرفية والمصداقية العالية التي تتمتع بها في إختيار الأصوات ومتابعتها وإسداء النصائح الصادقة لها، ووعد بالمزيد من المفاجآت التي ستُكشف خلال الأسابيع القادمة مع عرض الحلقات الجديدة من برنامج المواهب "أكس فاكتور" على شاشة تلفزيون دبي.

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