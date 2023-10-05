شمس البارودي تنهار ليلة عيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية المعتزلة شمس البارودي التي احتفلت بعيد ميلادها يوم البارحة، انها انهارت بسبب تذكرها لأبنها عبد الله الذي توفي غرقاً منذ اسابيع في الساحل الشمالي.

وقالت البارودي في تصريح لجريدة الوطن المصرية: «مرت عليّ ليلة صعبة أمس، حيث استعدت ذكرياتي مع صغيري عبدالله، فلم يسعفني صبري على فراقه، فانسالت دموعي بغزارة، فقد كانت ذكرى ميلادي الأولى بعد أن أصبح ابني في دار الحق».

واشارت البارودي انها كانت محاطة بأولادها ووالدهم حسن يوسف وانهارت امامهم، ولكن سرعان ما تمالكت نفسها وسألت الله ان يحفظ لها إخوة عبدالله.