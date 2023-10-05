ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية المعتزلة شمس البارودي التي احتفلت بعيد ميلادها يوم البارحة، انها انهارت بسبب تذكرها لأبنها عبد الله الذي توفي غرقاً منذ اسابيع في الساحل الشمالي.
وقالت البارودي في تصريح لجريدة الوطن المصرية: «مرت عليّ ليلة صعبة أمس، حيث استعدت ذكرياتي مع صغيري عبدالله، فلم يسعفني صبري على فراقه، فانسالت دموعي بغزارة، فقد كانت ذكرى ميلادي الأولى بعد أن أصبح ابني في دار الحق».
واشارت البارودي انها كانت محاطة بأولادها ووالدهم حسن يوسف وانهارت امامهم، ولكن سرعان ما تمالكت نفسها وسألت الله ان يحفظ لها إخوة عبدالله.
كانت هذه تفاصيل خبر شمس البارودي تنهار ليلة عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.