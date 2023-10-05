بالصورة - أنيا تايلور جوي تختار فستان غريب لعرسها من تصميم من كريستيان ديور

ميرنا وليد - بيروت - ارتدت الممثلة الأميركية أنيا تايلور جوي مبهرًا من كريستيان ديور أثناء تبادل الوعود مع الفنان مالكولم ماكراي في إيطاليا في 30 أيلول/سبتمبر. وكان الفستان البيج بلا أكمام مزينًا بزخارف نباتية متلألئة وصورة ظلية للطائر الطنان. قامت الفتاة البالغة من العمر 27 عامًا بإقران مظهر الزفاف غير التقليدي بطرحة طويلة بيضاء تقليدية.

وعقدت أنيا ومغني الروك قرانهما أمام أصدقاء مثل الممثلة كارا ديليفين والممثلة جوليا غارنر والممثل نيكولاس هولت، في قصر بيساني موريتا على القناة الكبرى بالمدينة الإيطالية.

وأثارت أنيا ومالكولم، 29 عامًا، شائعات رومانسية لأول مرة في أيار/مايو 2021 عندما تم رصدهما في مدينة نيويورك. وبعد بضعة أشهر، جعلوا الأمور رسمية، حيث شارك مالكولم صورة لهما ممسكين بأيديهما في شهر أكتوبر من ذلك العام.

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