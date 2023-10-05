بالفيديو- لحظات جميلة ورومنسية..درة التونسية تعايد زوجها هاني سعد بكلمات من الحب

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة التونسية درة زوجها رجل الأعمال هاني سعد بمناسبة يوم ميلاده، ونشرت له صورة عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرا فيه بلحظات عاشاها سوياً، وعلقت درة على المنشور بكلمات من الحب والإمتنان قائلةً: "اليوم هو كل شيء عنك! عيد ميلاد سعيد للرجل الذي سرق قلبي وملأ حياتي بالحب.

لا أرسل لك سوى المشاعر الإيجابية في عيد ميلادك حبيبي، كل سنة وانت طيب يا حبيبي".

وشاركت درة مؤخرا، في مسلسل "الأجهر"، بطولة الممثل المصري عمرو سعد، وبمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني.

يذكر ان درة حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة، دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت للمرة الأولى في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي، مثلت أدوارًا عدة في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضورًا طاغيًّا في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).