بالفيديو - همس فكري: "هذه الأغنية هي الأقرب إلى قلبي"... إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة همس فكري أغنية بعنوان "كتوم"، من ألحان عبد السلام ماجد وكلمات الكاتب محمد القاسمي، والأغنية هي الثانية في سياق الأعمال الخاصة بعد أغنية "تناساني" التي صدرت في شهر تموز/يوليو الماضي.



وأغنية "كتوم"، هي أغنية رومانسية بإمتياز، والأغنية تعبر عن حالة البوح الوجداني للشخص الكتوم، وقدمت الفنانة الأغنية بهويتها الطربيّة الخاصّة التي تميّزت من خلالها في مسيرتها الفنية.

وبهذه المناسبة، قالت همس: "هذه الأغنية هي الأقرب إلى قلبي، وأنا متحمسة جداً لهذا العمل الذي تطلّب الكثير من التركيز على كل التفاصيل المواكبة للأغنية بدءاً من اختيار اللحن والكلمات، وصولاً إلى التوزيع وانتقاء الآلات الموسيقية المناسبة".