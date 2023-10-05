بحضور وزيرة الثقافة.. علي الحجار يتألق على مسرح السامر بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، احتفالية مصر 5000 و50 سنة عبور التي أحياها المطرب الكبير علي الحجار وذلك تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني على مسرح السامر بالعجوزة.

وقام المطرب الكبير علي الحجار بغناء باقة من أجمل أغانيه ومجموعة من الأغاني الوطنية والتي اختتمها بأغنية "خللي السلاح صاحي".

حضر الحفل معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني والسيد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية وسعادة سفير فينزويلا السيد ويلمار بارينتوس ومجموعة من قيادات وزارة الثقافة.

بدأت احتفالية مصر 5000 و50 سنة عبور باوبريت جيش الشمس الذي كتبه ولحنه الموسيقار محمد مصطفى وقدمه المطربون أميرة أحمد، ووليد حيدر، ونهاد فتحي، ومصطفي النجدي، بمصاحبة فرقة الفنون الشعبية التابعة للشئون الفنية وفرقة مصطفى حجاج الاستعراضية الذي صمم الاستعراضات .

وكانت احتفالية مصر 5000 و50 سنة تم نقلها من مدينة الإسماعيلية إلى مسرح السامر بسبب الأحداث المؤسفة التي حدثت بسبب حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

جدير بالذكر أن الحفل قدمه الاعلامي الفنان كريم كوجاك، وإخراج هشام عطوة