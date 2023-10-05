ريهام حجاج تهنئ الشعب المغربي على تنظيم كأس العالم 2030



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة ريهام حجاج، التهنئة للشعب المغربي على فوزه باستضافة وتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

وكتبت ريهام، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "مبروك لأخواتنا في المغرب".

وأعلن الديوان الملكي المغربي عن الملك محمد السادس فوز المغرب باستضافة كأس العالم 2030، إذ قررت اللجنة التنفيذية بالفيفا اختيار ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم البطولة.

تستضيف منتخبات، الأرجنتين والأوروجواي والباراجواي، أول مباراة لهم في البطولة، بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على كأس العالم.

تنظم بطولة كأس العالم بشكل رسمي لأول مرة في التاريخ 6 دول من ثلاث قارات مختلفة، وتعد المغرب ثاني دولة عربية تنظم البطولة بعد قطر 2022.