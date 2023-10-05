تامر حسني لجمهوره: "اللي ملوش مثل أعلى يشتريله مثل أعلى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان تامر حسني، رسالة خاصة لجمهوره من واقع تجربته في الحياة، بحسب وصفه.

وكتب تامر، عبر حسابه على فيسبوك: "في مقولة بتقول (اللي ملوش كبير يشتريله كبير).. مقولة جميلة بس أنا من خلال رحلتي وقد إيه في قوة جبارة، الإنسان بيستمدها من اللي بيحبهم بكل جوارحه.. طبعا كلامي عن النجاح العملي في العمل اللي تحبه".

وتابع: "فحبيت أقول المقولة بطريقة تانية وهي (اللي ملوش مثل أعلى يشتريله مثل أعلى) والله والله والله لما بتحب حد ناجح وتتأثر برحلته أو طريقته ونجاحه فعلاً بتقدر تبقى زيه وممكن أحسن كمان..ممكن طبعا تنجح من غير ما يكون عندك مثل أعلى بس تركيزك بيبقى أقوى بكتير مع مثال قدامك حي بيخليك تشوف رحلته قدامك زي دليل ينورك على خطوات أنت متعرفش نتايجها بس بتعرفها من خلاله".

واستكمل: "بتشوف تفكيره في التطوير وتفكيره إزاي يتخطى الأزمات وتفكيره في المواكبة لكل مرحلة في حياته.. إزاي كسر سقف نجاحه عشان أنت كمان تعمل زيه..معلش بحب أوصلكم أي حاجة كويسة بتعلمها في حياتي".

وأضاف: " (اللي ملوش مثل أعلى يشتريله مثل أعلى).. يعني يدور ويركز مع حد يحبه ويتعلم منه، وعلى فكرة مش شرط في مجاله ممكن تحب حد في مجال تاني وتحاول تطبق مراحله في مجالك ده كان كلام من واقع تجربتي ورأي الشخصي.. ربنا يوفقكم كلكم وتوصلوا لأبعد من أحلامكم وتبقوا أنتوا كمان مثل أعلى لناس بعدكم".

يذكر أن، تامر حسني عُرض له مؤخرا بدور العرض السينمائي فيلم "تاج"، وشاركه البطولة دينا الشربيني، وساندي، وهالة فاخر وعدد من الفنانين، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.