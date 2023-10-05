مهرجان شرم الشيخ يعلن عن فتح باب التطوع لدورته الثامنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي عن فتح باب التطوع للشباب من الجنسين للمشاركة والعمل في تنظيم دورته الثامنة

وقالت الدكتورة إنجي البستاوي مدير عام المهرجان إن فتح باب التطوع للشباب في المهرجان من أهم أهدافه على مدار دوراته؛ لأنه يدعم فكرة روح العمل الجماعي، وأهمية بناء كوادر جديدة من الشباب فى الإدارة الثقافية ومجال المسرح، والمساهمة فى تنظيم المهرجانات الفنية المختلفة.

وأضافت: المهرجان بالفعل في دوراته السابقة صنع جيلا من الكوادر ويعتمد عليهم حاليا في إدارته، ويستمر المهرجان في هذا الإطار بدورته المقبلة، وعلى الراغبين في المشاركة استيفاء البيانات المطلوبة من خلال استمارة سيتم طرحها على موقعه الرسمي، وجميع منصاته علي السوشيال ميديا، وسيتم الاستجابة للطلبات المقدمة، وتحديد موعد للمقابلة الشخصية وتتضمن شروط الاشتراك: أن يكون العمر ما بين ٢٠ إلى٣٥ ويفضل إجادة المتقدمين للغة الإنجليزية أو الإيطالية كما يمكنكم التسجيل بشكل إلكتروني من خلال الرابط التالي : اضغط هنا

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من ٢٥ حتى ٣٠ نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.