إصابة الفنانة أيتن عامر بأزمة صحية طارئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة أيتن عامر، عن تعرضها لأزمة صحية طارئة.

ونشرت أيتن، صورة عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها وهي تعلق المحاليل لنفسها خلال تواجدها بمنزلها، وعلقت: "إني زهقت".

وكانت أيتن عامر، طرحت مؤخرا أحدث أغانيها الجديدة التي تحمل اسم "اكشف" على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي إبراهيم محمد، ومن ألحان أحمد أنور.

فيما كانت آخر الأعمال السينمائية لـ أيتن عامر فيلم "مندوب مبيعات" الذي يتحدث عن شخصيات مصرية مقيمة في الإمارات، وشارك في بطولته بيومي فؤاد وأحمد فتحي وإسلام إبراهيم، وعدد من الفنانين الشباب.

وتدور أحداثه حول مشاكل زوجية تدفع بيومي وسيد للسفر وانتحال صفة عاملي مندوبي مبيعات في شركة سعيد الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط.