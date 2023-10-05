فن ومشاهير

نسرين طافش تظهر بإطلالة كاجوال.. والجمهور يغازلها (صور)

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بإطلالة كاجوال.

ونشرت طافش، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ما لا يقتلك يجعلك أقوى".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر الله يسعدك" ، "الحب كله" ، "كاريزما" ، "قمر سوريا" ، "يا صباح التفاح" ، "الجمال والأناقة".

"نسرين" أعلنت مؤخرا انفصالها للمرة الثانية عن زوجها شريف شرقاوي بشكل رسمي، قائلة: "تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام أرجو من الجميع احترام الخصوصية".

كانت آخر أعمال نسرين طافش مسلسل "جوقة عزيزة" الذي عرض عام 2022.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا