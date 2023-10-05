نسرين طافش تظهر بإطلالة كاجوال.. والجمهور يغازلها (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بإطلالة كاجوال.

ونشرت طافش، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ما لا يقتلك يجعلك أقوى".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر الله يسعدك" ، "الحب كله" ، "كاريزما" ، "قمر سوريا" ، "يا صباح التفاح" ، "الجمال والأناقة".

"نسرين" أعلنت مؤخرا انفصالها للمرة الثانية عن زوجها شريف شرقاوي بشكل رسمي، قائلة: "تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام أرجو من الجميع احترام الخصوصية".

كانت آخر أعمال نسرين طافش مسلسل "جوقة عزيزة" الذي عرض عام 2022.