اليوم.. نور محمود يبدأ تصوير حكاية "روحي فيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

انضم الفنان نور محمود إلى بطولة حكاية "روحي فيك" للفنانة عائشة بن أحمد، من مسلسل "55 مشكلة حب" المكونة من 10 حلقات، والمقرر عرضها على شبكة قنوات ON الفضائية قريبًا.

وكشف نور بأن اليوم هو أول أيام تصوير مشاهد أسرة حكاية «روحي فيك» داخل إحدى الفيلات بمنطقة التجمع الخامس وذلك بمشاركة عدد من الفنانين

وأشار إلى أن نجوم وصناع هذه الحكاية سيواصلون التصوير على مدار أيام متقاربة للإنتهاء من هذه الحدوتة في أقرب وقت، لتصبح جاهزة للعرض على الشاشة قريبًا.

جدير بالذكر أن حكاية «روحي فيك» من بطولة: عائشة بن أحمد، نور محمود، محمد كيلاني، فراس سعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفى.

وتعد حكاية "روحي فيك" ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد حكاية "الفريدو" التي يعرض آخر حلقاتها اليوم على قناتي ON و ON دراما، وهي من بطولة النجمة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى وآخرين، ومن تأليف وإشراف عام على الكتابة للسيناريست عمرو محمود ياسين وورشته وإخراج عصام نصار، ثم يليها عرض الحكاية الثانية التي تحمل اسم "ما تيجى نشوف" على شبكة قنوات ON، وهي من بطولة الفنانة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبري، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام وآخرين، ومن تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.