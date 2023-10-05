محمد ثروت يروج لحفله في مهرجان الغناء بالفصحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرص المطرب الكبير محمد ثروت على الترويج للحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى، في الرياض.

محمد ثروت، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وضع بوستر رابع ليالي المهرجان، التي يشارك في إحيائها مع المطرب اللبناني وائل كفوري، والمطربة مي فاروق.

وكتب: "انتظروني يوم الجمعة ٢٠ أكتوبر في حفل مميز جداً في مهرجان الغناء بالفصحى بالرياض، في جو مليء بالفن والطرب الأصيل الذي يعكس جمال وعراقة تراثنا العربي، الجمعة 20 أكتوبر، مسرح أبو بكر سالم الرياض".

الحفل، هو الثاني الذي يقدمه المطرب الكبير محمد ثروت، بعد مشاركته مع المطربات عفاف راضي، وميادة الحناوي، في إحياء الحفل الذي أقيم تحت عنوان "ليلة من الزمن الجميل"، يوم 14 سبتمبر الماضي على مسرح بينش مارك جدة.