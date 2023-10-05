أيتن عامر: "خدت دواء غلط وكنت هموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة أيتن عامر، عن الأزمة الصحية التي تعاني منها خلال الأيام الحالية.

وقالت أيتن، في فيديو بثته أمس الأربعاء، عبر حسابها على "فيسبوك"، قالت فيه: "عيانة وبموت تقريبا ودرجة حرارتي 39 ونص، والدكتور شخص الحالة أنها نزلة برد حادة مش كورونا".

وتابعت: "طالعة أحذركم من فيروس منتشر جدا وسريع الإنتشار في الفترة الحالية".

وأوضحت أيتن: "كنت في عيد ميلاد لأصحاب بنتي وعرفت أن عيد الميلاد كله اتضرب".

واستكملت: "أنا عندي حساسية من السلفا، وقبل كدة خدت دواء غلط كان فيه سلفا، وكنت هموت".

وأضافت: "مهم جدا أننا نعمل اختبار للمضاد الحيوي قبل ما ناخده، لأن فيه ناس بيبقى عندها حساسية من حاجات معينة".

وكانت أيتن عامر، طرحت مؤخرا أحدث أغانيها الجديدة التي تحمل اسم "اكشف" على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي إبراهيم محمد، ومن ألحان أحمد أنور.

فيما كانت آخر الأعمال السينمائية لـ أيتن عامر فيلم "مندوب مبيعات" الذي يتحدث عن شخصيات مصرية مقيمة في الإمارات، وشارك في بطولته بيومي فؤاد وأحمد فتحي وإسلام إبراهيم، وعدد من الفنانين الشباب.

وتدور أحداثه حول مشاكل زوجية تدفع بيومي وسيد للسفر وانتحال صفة عاملي مندوبي مبيعات في شركة سعيد الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط.