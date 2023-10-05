شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 فنانين جسدوا دور المعلم فى يومه العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتمت السينما والدراما المصرية على مدار عصورها بتجسيد مختلف الشخصيات من الواقع المصري، ومن تلك الأدوار التي ركز عليها الفن المصرى دور المُعلم، لما له من دور مهم في المجتمع، وعلى الرغم من وجود أكثر من عمل يعتمد على شخصية "المعلم"، إلا أن كل عمل فني سواء فيلما أو مسلسلا تناول الشخصية بطريقة مختلفة، منها الدرامي ومنها الكوميدي.

وفي اليوم العالمى للمعلم الذي نحييه اليوم نرصد لكم أشهر الأعمال التي تناولت المعلم في السينما أو الدراما المصرية:

فاتن حمامة

من الأعمال الدرامية الهامة التي تناولت شخصية "المعلم"، مسلسل "ضمير أبلة حكمت" الذي عرض 1991 من بطولة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، وناقش الفيلم خلال أحداثه قضية التعليم من خلال شخصية "أبلة حكمت"، وهي ناظر مدرسة للبنات.

وتحاول "فاتن حمامة" طول الوقت تطبيق مبادئها وخططها التربوية على كل مدارس الإسكندرية، والتي على الرغم من الصعوبات التي تواجهها لا تتنازل عن أخلاقها أو مبادئها.



فاتن حمامة

نجيب الريحاني

أما إذا تحدثنا عن السينما سنجد أكثر من عمل فنى يناقش قضية التعليم وشخصية المعلم، لعل أبرزهم الفنان الكبير نجيب الريحانى، أو "أستاذ حمام" في فيلم "غزل البنات".

عرض فيلم "غزل البنات" عام 1949، وجسد خلاله نجيب الريحانى شخصية المعلم الفاضل الذى يتمسك بمبادئه وأفكاره رغم حالته المادية الصعبة، وشارك به برفقة الفنانة ليلى مراد والتى يقع فى حبها خلال أحداث العمل.

فيلم "غزل البنات" بطولة نجيب الريحانى، ليلى مراد، يوسف وهبى، أنور وجدى، محمد عبد الوهاب، سليمان نجيب، محمود مليجي، والعمل من سيناريو وقصة أنور وجدى، حوار بديع خيرى، وإخراج أنور وجدى.



نجيب الريحانى

نور الشريف

كما قدم النجم الراحل نور الشريف شخصية المعلم من خلال عملين مختلفين وأجاد الدورين ببراعة، أولهم شخصية "المُعلم فرجانى" التي قدمها عام 1984 في فيلم "آخر الرجال المحترمين"، وسلط الضور من خلاله على دور المعلم ومسئوليته تجاه طلابه، حيث دارت الأحداث حول المعلم "فرجانى" الذى يصطحب تلاميذه فى رحلة من الصعيد إلى حديقة الحيوان لكن يفقد طفلة أثناء انشغال المشرفين عنها ويبدأ مسئولية البحث عنها.

فيلم "آخر الرجال المحترمين" من بطولة نور الشريف، وأحمد راتب، وبوسى، وعلى الشريف، سناء يونس، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وحيد حامد، وإخراج سمير سيف.

وفي عام 2006 قدم "الشريف" دور المعلم الفاضل الذى يرفض الدروس الخصوصية، فى مسلسل "حضرة المتهم أبى"، حيث تدور القصة حول "عبد الحميد دراز" مدرس اللغة العربية في مدرسة ثانوية، الذى ينتمى لطبقة متوسطة وكان أب لأبناء فى مراحل تعليمية مختلفة وبالرغم من احتياجه للمال إلا أنه يرفض دائما إعطاء الدروس الخصوصية.



نور الشريف

سهير البابلى

أما الفنانة سهير البابلى قدمت دور المعلمة في المسرحية الكوميدية "مدرسة المشاغبين"، حيث دارت أحداث المسرحية حول 5 طلاب أشقياء لا يستطيع أحد السيطرة عليهم، فتأتي الأستاذة عفت عبد الكريم وتحاول إصلاح ذلك، وتنجح في النهاية في تهذيبهم.



سهير البابلى

محمد هنيدي

بينما قدم الفنان محمد هنيدي دور المعلم الأبرز خلال السنوات الأخيرة، ولكن بشكل كوميدى، من خلال فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" عام 2008، فجسد خلال أحداثه دور مدرس اللغة العربية فى مدرسة فى إحدى القرى، وكان مثالا للانضباط والحزم، وتضطره الظروف للعمل فى إحدى المدارس الخاصة.

فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" محمد هنيدي، عزت أبو عوف ، سيرين عبدالنور، ليلى طاهر، أمير المصري، طارق الإبياري، والعمل من تأليف يوسف معاطي، وإخراج وائل إحسان.