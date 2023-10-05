شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تتعرض لوعكة صحية.. وتعلق: زهقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الفنانة آيتن عامر، لوعكة صحية واضطرت للاستعانة بالمحاليل في المنزل للتعافى سريعا، ونشرت آيتن صورة عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وهى تركب المحاليل في يدها، وكتبت:"انى زهقت".





وتعاقد الفنانان أيتن عامر وبيومى فؤاد على بطولة فيلم جديد بعنوان "عنب" من إخراج أحمد نور ويشارك في بطولته نجوم برنامج snl بالعربى وهم إسلام إبراهيم، محمود الليثى، نور قدرى، تونى ماهر وعدد آخر من الفنانين.

ويسجل فيلم "عنب" التعاون الثانى على التوالي بين بيومى فؤاد وأيتن عامر بعد فيلم "مندوب مبيعات" المعروض حالياً في السينمات المصرية والخليجية، والذى تدور أحداثه حول بيومى فؤاد الذى يعمل في دبى ويعانى من فشل العلاقات العاطفية والتي لا تكتمل بالزواج دائماً حتى يتعرف على أيتن عامر وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

فيلم "مندوب مبيعات" بطولة بيومى فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحى، اسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عونى، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم وعدد من نجمات السوشيال ميديا، وتأليف وإخراج حامد صالح، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى كوميدى مع خط رومانسي حول العلاقات العاطفية والزوجية.

آيتن عامر عرض لها مؤخراً فيلم "لف وارجع تاني" والذى تقوم ببطولته بمشاركة شيرى عادل، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلى، سليمان عيد بالاضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي.