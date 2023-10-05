شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تسجيل أغاني نصر أكتوبر.. بليغ حمدي ووردة يستدعيان الشرطة لدخول الإذاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم تاريخ الغناء المصري العديد من الأغاني الوطنية والأغنيات التي قدمت خصيصا احتفالا بنصر أكتوبر، ووراء هذه الأغنيات الكثير من الكواليس أبرزها كواليس أغنية "على الربابة بغني"، حيث أسرع بليغ حمدي فور النصر إلى الإذاعة المصرية، إلا أن الأمن منع دخولهم، وهو ما دفع وردة وبليغ حمدي لاستدعاء الشرطة وتقديم بلاغ رسمي ضد وجدي الحكيم والإذاعة المصرية مفاده أنهم منعوا بليغ من التعبير عن فرحته بالنصر، وهو ما كشفه الإعلامي الراحل وجدي الحكيم، حيث نزل الحكيم على بوابة ماسبيرو وأخبر بليغ أنه لا يستطيع السماح له بالدخول لأن الأمر في يد الأمن خاصة في تلك الظروف التي تشهدها البلاد، إلا أن الأمر وصل إلي بابا شارو ووقتها استطاع حل الأمر وإدخال بليغ حمدي ووردة حيث قاما بتسجيل الأغنية فجرا، وفي صباح السابع من أكتوبر، الساعة السابعة ونصف صباحا سمع بابا شارو الأغنية 3 مرات ووافق عليها.

أغنية " على الربابة" والتي قدمتها الراحلة وردة ومن ألحان المبدع بليغ حمدي، هي من أوائل الأغنيات التي تم تسجيلها بعد العبور مباشرة ، ثم أغنية " بسم الله الله اكبر" وهي من غناء المجموعة ومن كلمات الشاعر عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدى، وكانت أغنية "بسم الله" من أوائل الأغاني التي تم تقديمها عن حرب أكتوبر 1973، والتي كان بطلها الملحن والموسيقار الكبير بليغ حمدي، الذي تفاعل وقتها بشكل كبير مع الحرب.

وكان بليغ حمدي يجلس مع المؤلفين علي سلم الدور السابع بالإذاعة للكتابة الألحان وتسجيلها في استوديو الإذاعة رقم 46 الذي شهد تسجيل أغلب أغاني العبور.

ومن أبرز أغنيات النصر أيضا و"سمينا وعدينا" لشهرزاد تأليف علية الجعار وتلحين عبد العظيم محمد و"باب الفتوح" لنجاة و"النهاردة كل شىء اصبح له معنى " تأليف مجدى نجيب و"صباح النصر" لفايزة أحمد، وأغنية "صبرنا وعبرنا" ألحان محمود الشريف والتى تقول: "عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة، باسمك يا بلادى تشتد العزيمة، باسمك يا بلادى عدينا القنال، باسمك يا بلادى خطينا المحال، باسمك يا حبيبتى، مصر يا حبيبتى، خطينا المحال، باسمك يا حبيبتى هاسمى الحرية، باسمك يا حبيبتى هاسمى النضال، هاسمى الشجاعة واسمى الامال"، وهي من كلمات عبد الرحيم منصور، وألحان بليغ حمدى.

أما أغنية "راجعين شايلين في ايدنا سلاح" من تأليف نبيلة قنديل وتلحين على إسماعيل كانت مسجلة لفيلم العصفور من إخراج يوسف شاهين، ولما بدأ العبور أسرع شاهين إلى رئيس الاذاعة بابا شارو وأهداه شريط الأغنية وأذيعت على الفور، ولنبيلة قنديل وعلى إسماعيل أغنيتان هما رايحة فين يا عروسة لشادية وأم البطل لشريفة فاضل.

أغنية محمد رشدي "أول حب " والتي جاء مقطعها بها "يا أول خطوة فوق أرضك " من تأليف محسن الخياط وألحان بليغ حمدي وأغنية "صباح الخير ياسينا" من غناء عبد الحليم حافظ وكلمات الابنودي ولحن كمال الطويل ، و"عاش اللي قال" كلمات محمد حمزة ولحن بليغ حمدي وغناء العندليب، حيث تحمس العندليب لتقديم تلك الأغنية بعد النصر، فاختار كلمات محمد حمزة، ووجد أن الأنسب لتحينها هو بليغ حمدي، الذي قدم بالفعل وبدأت البروفات في منزل عبد الحليم بالزمالك، فضلا عن مشاركة مجموعة من الكورال بتوصية من بليغ.