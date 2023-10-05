شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان تفاصيل الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية فى مؤتمر صحفى الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مؤتمراً صحفياً في الواحدة والنصف بعد ظهر الاثنين 9 أكتوبر بالمسرح الصغير للإعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية التى يديرها المايسترو هانى فرحات وتقام فى الفترة من 24 اكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل.

وكانت اختتمت اللجنة التحضيرية برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، أعمالها الخاصة بمهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية في دورته 32 والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر في الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر، ويديره المايسترو هاني فرحات، وذلك بعد الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة والنهائية لبرنامج الفعاليات تمهيدا لإعلانها.