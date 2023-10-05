شكرا لقرائتكم خبر عن كيفن سبيسي: تعرضى للوعكة الصحية الأخيرة غير وجهة نظرى عن الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم نقل الممثل العالمى كيفن سبيسي إلى المستشفى هذا الأسبوع بعد تعرضه لوعكة صحية في أوزبكستان، التي كشف عنها سبيسى خلال خطاب ألقاه في الحفل الختامي لمهرجان طشقند السينمائي الدولي، حيث أشار الممثل إلى ظهور أعراض نوبة قلبية، أثناء زيارته لمتحف أفراسياب في سمرقند، أوزبكستان، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وقال سبيسي في خطابه (عبر TMZ): "كنت أنظر إلى هذه الجداريات غير العادية على الجدران، وشعرت فجأة بخدر ذراعي اليسرى بالكامل لمدة ثماني ثوانٍ تقريبًا"، وقال سبيسي إنه خضع "لمجموعة متنوعة من الاختبارات" بما في ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي، وأعطاه الأطباء الأذن بالخروج، بعد تحسن حالته الصحية.



كيفن سبيسي

وأضاف سبيسي قائلا: "الآن أصبح كل شيء طبيعيًا تمامًا، وأنا بالطبع ممتن لأن الأمر لم يكن أكثر خطورة"، وأوضح سبيسي كيف أن الحادث جعله "يتوقف لحظة" للتفكير في نظرته للحياة.

حيث سبيسي قائلا:"لقد جعلني ذلك أتوقف لحظة وأفكر في نفسي مدى هشاشة الحياة بالنسبة لنا جميعًا، ومدى أهمية أن نجتمع معًا، وأن ندعم بعضنا البعض، وأن نفعل ما في وسعنا من أجل الجيل القادم".