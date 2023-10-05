حسن الرداد يعيد إيمي سمير غانم إلى الفن.. هذا ما يحضرانه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مصدر مقرّب من الفنان حسن الرداد عن عودة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم الى الساحة الفنية، بعمل مسرحي يجمعهما معاً، يحمل عنوان “التليفزيون”، ومن المقرر عرضه في النسخة الرابعة من “موسم الرياض”.

وتُعد مشاركة إيمي غانم لحسن الرداد الثانية في وقت قصير، وذلك بعد ظهورها ضيفة شرف في أحدث أعماله السينمائية فيلم “بلوموندو”.

فيلم “بلوموندو” تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو بطولة: حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، سماء إبراهيم، وإنجي وجدان…، ومن تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي.

وكان الرداد قد انتهى‭ ‬أخيراً ‭‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬الأغنية‭ ‬الدعائية‭ ‬للفيلم، ‬التي تحمل ‭‬اسم “ضرب‭ ‬ضرب”، ‬والتي يغنّيها‭ ‬خلال‭ ‬أحداث‭ ‬الفيلم‭ ‬نفسه، ‬وهي‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬وتلحين‭ ‬وتوزيع‭ ‬موزو‭ ‬وتايسون،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬عرض‭ ‬الفيلم‭ ‬ ‭ ‬خلال‭ ‬شهر تشرين الثاني (نوفمبر) ‬المقبل‭.‬

يُذكر أن حسن الرداد اكتفى خلال شهر رمضان الماضي بتقديم المسلسل الإذاعي “رأس رجاء صالح”، وهو من بطولة إيمي سمير غانم وبيومي فؤاد، وقد اعتذر عن تقديم مسلسلات تلفزيونية ليتفرغ للتحضير لفيلم “بلوموندو”، الذي يتعاون خلاله مع المخرج ياسر سامي، والمؤلفين حازم ومحمد ويفي، والمنتج سامر المحضر.