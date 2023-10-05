كريم عبد العزيز بتصريحات صادمة.. طبيبة إنكليزية تنبأت بوفاته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد الفنان كريم عبد العزيز في تصريحات إعلامية له أنه شعر بأنه أصبح ممثلاً محترفاً مع مرور التجارب التي قدمها في مشواره الفني، خصوصاً أنه لم يعترف بالألقاب ولكنه يعترف ويحترم مشوار كل فنان قدم كل ما يملك إلى الجمهور.

وأكد كريم أن الهدف الذي سعى إليه في بدايته الفنية كان كسر قاعدة أدوار الجان الذي كان محصوراً فيها، ومفيش حاجة اسمها ممثل شكله حلو ولنا في ذلك أمثلة أن الأستاذ محمود عبد العزيز كان جان وعمل “الكيت كات”.

وقال: “وجهة نظري أن كل الأساتذة الذين تعاملت معهم مثل عادل إمام ومحمود عبد العزيز وأحمد زكي، كان الهدف في حكايتهم إنهم يحترموا الجمهور والورق وكل عناصر العمل بشكل جيد”.

وعن وقت مروره بأزمة صحية شديدة في إنكلترا، أشار كريم إلى أن الطبيبة الإنكليزية قال له نصاً: “إنك سوف تموت في القريب” وذلك بناءً على التحاليل والأشعات التي أجراها عندما شعر بتعب وضيف تنفس في صدره.

وأكد كريم أنه تعرض لتسع جلطات في الرئة، وهو ما جعل الأطباء في ذهول من الحالة، وعندما حاول كريم أن يترك المستشفى، اتفق معه أكبر الأطباء وهو بروفيسور كبير في إنكلترا أن يتلقى بعض العلاجات خارج المستشفى بـ”اتفاق رجالة” ولم يتعرض إلى الإرهاق وخلافه، واستغرق تلقيه العلاج في أحد المراكز لمدة شهر ونصف الشهر.

وأكد كريم أنه دائماً يشعر بالخوف في كل عمل جديد يدخله، خاصة أن همه إرضاء الجمهور في المقام الأول، مشيراً إلى أن الإيرادات في السينما تتحكم في اختيارات الفنان، وهو ما يجعله ينتقى كل الأعمال التي تقدم له.

وأوضح أنه الوحيد في جيله الذى مثل مع العظيمة سعاد حسني، وذلك في فيلم المشبوه” مع النجم الكبير عادل إمام.

كما أشار كريم عبد العزيز عن قصة استعانة المخرج أحمد سمير فرج له في فيلم قصير، وعندما قدم الدور وجد أن هناك متعة حقيقية أمام الكاميرا، كما أوجد صراعاً كبيراً في داخله بسبب الإخراج والتمثيل أثناء تواجده في معهد السينما، وعقب تخرجه في المعهد قابله المخرج مروان حامد وقال له إن المخرج شريف عرفة عايزك في دور، وبالفعل ذهبت له وقال لى إنه يريد أن أكون معه في فيلم “اضحك الصورة تطلع حلوة” مع النجم الكبير الراحل أحمد زكى، وبالفعل قدمت الدور كان الأستاذ شريف عرفة والأستاذ وحيد حامد لهما فضل عليَّ كبير”.