محمد إمام في سباق من الوقت للإنتهاء من “اللعب مع العيال”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طلب الفنان محمد إمام طلب من المخرج شريف عرفة تكثيف تصوير مشاهد فيلمه “اللعب مع العيال”، بحيث ينتهي من التصوير خلال الأسبوع المقبل حتى يتفرغ لفيلمه الجديد “شمس الزناتي” قبل الدخول في تصوير مسلسله الرمضاني المقبل والذي يحمل اسم “كوبرا”.

يذكر أن الجهة المنتجة لفيلم “اللعب مع العيال” قد اضطرت لتغيير اسم العمل للمرة الثالثة بعدما كان يحمل في البداية اسم “الأستاذ “ثم تم تغييره مرة أخرى لـ”علام عام” وبالأخير “اللعب مع العيال”.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي، حيث يجسد محمد إمام شخصية مدرس تاريخ ويعيش قصة حب مع أسماء جلال وهي فتاة بدوية، بينما يجسد باسم سمرة شخصية رئيس عصابة من البدو، أما بيومي فؤاد فيجسد شخصية زعيم قبيلة بالبدو.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب محمد إمام، كل من أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.

وكان محمد إمام قد تعاقد مؤخراً علي بطولة مسلسل”كوبرا” ليخوض به دراما رمضان 2024، من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.

ويجسد محمد إمام شخصية صاحب ورشة سيارات ضمن أحداث المسلسل، الذي سيدور في إطار الدراما الشعبية.