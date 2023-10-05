نيللي كريم وزوجها مفاجأة فيلم The Goat

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت ألاريا بوريلي، مخرجة الفيلم العالمي The Goat، الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد عن مفاجأة كبيرة حيث أعلنت عن مشاركة الفنانة نيللي كريم وزوجها هشام عاشور والفنان فتحي عبد الوهاب، ضيوف شرف في العمل، معربةً عن امتنانها لوجود ضيوف شرف مميزين في الفيلم.

ونشرت ألاريا صوراً لنيللي بإطلالة بدوية مميزة وجديدة في ذات الوقت، كما ظهر هشام عاشور أيضاً بإطلالة بدوية.

وتدور أحداث فيلم The Goat، حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية، التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، وتهرب إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثاً عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، وتشارك فيه عدة شركات للإنتاج، وبدعم من وزارة الثقافة الإيطالية.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي الدولي، قرر عرض فيلم The Goat في الدورة السادسة من المهرجان، والمقرر إقامته في الفترة ما بين 13 تشرين الأول (أكتوبر) وحتى 20 من الشهر نفسه.