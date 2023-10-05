“احتقار للمهنة”.. محمود حميدة يرد على وصف السينما بـ”القوى الناعمة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال فيديو تم عرضه عبر موقع “يوتيوب” تحت شعار “تأملات حول صناعة السينما”، تحدث الفنان محمود حميدة عن صناعة السينما، ورأيه في مصطلح القوى الناعمة، قائلاً: “وصف فيه احتقار للمهنة”.

وقال حميدة: “صناعة السينما أثقل من صناعة الفضاء، وأصف السينما بأنها سلاح فتاك، وهي الوحيدة القادرة على اختراق الآخر دون مقاومة”.

وعن رأيه في مصطلح القوى الناعمة، قال: “أعترض على هذا الوصف، وهو وصف حقير لهذه المهنة.. وهو لفظ يصلح لمهن أخرى منها الحديد والصلب”.

وعن السينما ومفهومها، أوضح حميدة: “القوة لفظ تلزمه الشراسة، لكن السينما أشرس قوى مسالمة تخترق الآخر في سلام”، مستشهداً بتأثير الأفلام العالمية التي قدمت قصة إطلاق القنابل النووية على هيروشيما وناجازاكي.

واستكمل: “المخرج والممثل يقدمان عملاً عن حدث ما واسمه وتأثيره محفور في ذاكرة المشاهد أكثر من صانع القنبلة في حد ذاته”.

يذكر أن محمود حميدة ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض فيلم “الملحد” بطولة الفنان أحمد حاتم، ويضم عدداً كبيراً من النجوم أبرزهم: أحمد حاتم، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول الإلحاد وتفكير الشباب فيه.