ممثلة مصرية تكشف تفاصيل زواجها من طليق غادة عبد الرازق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة رباب ممتاز ضيفةً على برنامج “بنت البلد” الذي تقدّمه الفنانة نشوى مصطفى عبر قناة TEN، حيث تحدثت عن العديد من الموضوعات، وكشفت تفاصيل زواجها من طليق الفنانة غادة عبد الرازق.

وكشفت رباب عن بدايتها الفنية قائلةً: “كنت بشتغل مسرحية مع سميحة أيوب والكاتب كان أسامة أنور عكاشة وكنا بنسافر مهرجانات وبنعرض على المسرح القومي ووالدي كان بيسألني ليه مش بياخدوكي معاهم، وكنت بقول يبقى أنا مش فاضية لغاية لما جه مسلسل “عفاريت السيالة” وطلبوني معاهم وأول يوم عيطت وقلت لأسامة أنور عكاشة أن بقالي كتير مستنية أشتغل معاكم، قالي معلش مكنش في دور ندهك”.

وعن فترة غيابها، قالت رباب ممتاز: “أنا غبت أربع سنين بسبب زواجي من المنتج وليد التابعي، وأنا اتجوزته بعد طلاقه للمرة الثالثة من الفنانة غادة عبد الرازق فكان مستحيل يرجعوا لبعض وإحنا اتجوزنا بعد شهر ونص من طلاقهم”.

وأضافت: “بعد زواجي محدّش طلبني في أعمال، لكن بعد طلاقنا قدمت كذا مسلسل منها “ذات””.

وحول تصريحاتها عن المنتج محمد السبكي والتي كشفت فيها عن رفضها لفيلم “حلاوة روح” بسبب اختلافها مع المنتج على ملابس الشخصية، قالت: “أنا اتُّهمت من قريب إني بعمل تريند وأنا بعيدة كل البعد عن ده وأنا حكيت الموضوع علشان أقول إن عندي قصص كتير وأنا محكتهاش وشخصيتي في فيلم “حلاوة روح” كانت صعب تلبس الملابس اللي طالبها المنتج محمد السبكي وتركت الفيلم وإحنا بنصوّر وبعد كده اشتغلت مع أحمد السبكي والمخرج أكتر من عمل فني”.

وعن انتقادها لداليا شوقي بسبب مسلسل “سفاح الجيزة”، قالت رباب ممتاز: “أنا اتفرجت على الحلقتين والمسلسل كان مرهق نفسياً والدم كان بشكل زائد ومكنتش داليا مشكلتي ولما روحت المهرجان وأنا اتسألت هناك ومقولتش إنها ممثلة وحشة أنا قلت إني شوفتلها دور في مسلسل “خارج السيطرة” وقلت إن دورها كان أصعب وكنت سعيدة بدورها وأنا كنت بتكلم عن المسلسل مكنش قصدي داليا بالأخص لكن اتسألت عنها وممكن كنت منفعلة والمسلسل أثار أعصابي”.