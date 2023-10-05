توم كروز مطالب بدفع هذه المبالغ إلى ابنته “سوري”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في شهر مارس الماضي، أكد العديد من التقارير أن نجم الأكشن الأميركي الشهير، توم كروز، لم يَرَ ابنته «سوري»، البالغة من العمر 17 عاماً، منذ فترة طويلة جداً، وهي من طليقته الممثلة الأميركية كيتي هولمز، وأنه ليس جزءاً من حياتها.

ورغم ذلك، فإن الأمر قد ينتهي بالنجم كروز؛ ليكون الشخص المسؤول عن رسومها الجامعية، إذ وفقاً للتقارير الجديدة، فإنه ستتعين على النجم الشهير مطالب بالمساهمة في دفع نفقاتها الجامعية.

وفي هذا الشأن، أوضح موقع «ماركا»، الإسباني، أن كروز ملزمٌ بدفع ما يزيد قليلاً عن 33 ألف دولار شهرياً، نفقةً لها، بإجمالي حوالي 400 ألف دولار سنوياً، وأنه إلى جانب ذلك سيكون ملزماً بدفع نفقات «سوري»، بما في ذلك: الصحة، والتعليم، والكلية، وغيرها، حيث إن أحد الشروط الرئيسية في اتفاقية طلاق كروز وهولمز، كان ينص على أن يتولى الأول مصاريف دراسة ابنته، حتى تخرجها.

ويضيف الموقع أنه، وفي حين أن كروز لن يكون له رأي في الكلية التي تختارها ابنته، إلا أنه من المرجح أنه سيدفع الفاتورة في نهاية المطاف، حيث يُقال إنها مهتمة بدراسة الموضة في المدارس المرموقة بمدينة نيويورك.

ومن المثير للاهتمام أن كروز استمر في تولي مصاريف ابنته، وتقديم الدعم المالي إليها، رغم القطيعة بينهما، ما يشير إلى اهتمامه الكبير، الذي يوليه لتعليم ورفاهية أطفاله.

وذكر المنفذ أن أحد الشروط الرئيسية في إجراءات الطلاق عاد إلى الظهور، والذي بموجبه سيدفع توم جميع نفقات «سوري»، بما في ذلك: الصحة، والتعليم، والكلية، وغيرها.

ومع ذلك، فإن عيد ميلاد «سوري» الثامن عشر سيأتي في أبريل من العام المقبل، ما يعني أنها لن تتلقى الدفعة الشهرية، البالغة نحو 33 ألف دولار، من كروز، بعد الآن.

وفي ما يتعلق بكيفية دفع الرسوم الدراسية لـ«سوري»، فتشير التقارير إلى أن هناك العديد من الطرق، بما في ذلك: ادخار هولمز على مر السنين، أو استمرار كروز في دفع نفقات ابنته؛ حتى بعد تخرجها.

وكان الزوجان السابقان، اللذان انفصلا عام 2012، قد استقبلا ابنتهما «سوري» في 18 أبريل 2006.

في عام 2012، أشارت شركة «باور ميديا»، في تقريرٍ لها، إلى أن نجم «توب غان» لم يرَ «سوري» لمدة ثلاثة أشهر بعد طلاقه من والدتها هولمز، ورغم رفعه دعوى قضائية ضد الشركة اتهمها فيها بالتشهير، فإنه اعترف بعدها بالأمر، قائلاً: «عندما يكون هناك انفصال، فبالطبع الأمور تتغير، وأن ما يحدث وقتها ليس وضعاً مثالياً».

أما عن سبب ابتعاد ابنته عنه، فقد كشف نجم سلسلة «المهمة المستحيلة» أن علاقته بعقيدة «السيانتولوجيا» لعبت دوراً محورياً في ذلك، إذ كان واضحاً خلال رده على سؤال بأن هولمز تركته؛ رغبةً منها في حماية ابنتهما من «السيانتولوجيا»، حيث أكد أن ذلك كان أحد الأسباب.

كما تم إلقاء اللوم على تلك العقيدة المثيرة للجدل، عام 2016، بأنها السبب في إبقاء توم وابنته بعيدَيْن، إذ وفقاً لقواعد «السيانتولوجيا» يُحظر على الأعضاء فيها الارتباط بغير المؤمنين بها، ومن المعروف أن «سوري» وهولمز لا تؤمنان بهذه العقيدة.