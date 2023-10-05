شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفل بـ 50 عاما على نصر أكتوبر غدا فى أسوان بحضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم محمد رمضان حفلاً غنائياً مساء غد الجمعة 6 أكتوبر في استاد أسوان، بمناسبة اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر المجيد التي مرّ عليها 50 عاماً وذلك بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن الذى تم دعوتهم من قبل منظمى الحفل الذى روج له رمضان على حساباته بالسوشيال ميديا معلقاً "أقوى حفلة في مصر بمناسبة 50 سنة نصر يوم الجمعة يوم 6 أكتوبر الساعة 6 مساءً في عاصمة الفراعنة استاد أسوان يجمعنا".



حفل محمد رمضان فى اسوان

يذكر أن محمد رمضان حصد مؤخرًا جائزة أفضل ممثل عن مسلسل جعفر العمدة الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، في أكثر من حفل جوائز، أبرزها خلال حفل موريكس دور الذى أقيم في لبنان، كما فاز بجائزة أفضل ممثل أيضاً في حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما الذى أقيم في مدينة العلمين الجديدة،

مسلسل "جعفر العمدة" حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً على مستوى العالم العربى، بطولة النجم محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، عماد صفوت، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.