شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يستعد لطرح أغنيته الجديدة "المعنويات مرتفعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم عمرو دياب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "المعنويات مرتفعة"، ونشر الهضبة مقطعا من الأغنية عبر حسابه على إنستجرام وكتب: "المعنويات مرتفعة.. قريبا".

في سياق متصل، أحيا عمرو دياب خلال الأيام الماضية حفلاً في مسرح أيلا بمدينة العقبة بالأردن، وسط حضور جماهيري كبير، وصعد على المسرح على أنغام أغنيته "يا أنا يا لا"، وسط ترديد الجمهور لكلمات الأغنية والترحيب بيه.

وعلى مدار ساعتين قدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته مثل ده لو اتساب، انت الحظ، برج الحوت، وياه، شكرا من هنا لبكرة، أيام وبنعيشها، وهي عاملة إيه، قمرين، العالم الله، نور العين، ويدق الباب كما يستعد الفنان عمرو دياب لأحياء حفل غنائى غدا الجمعة في قطر ضمن فاعليات سباق فورمولا 1.

وطرح الهضبة أحدث أغنياته بعنوان "والله أبدا" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع عادل حقي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، خاصة أنه غنى فيها مقطعا من الشعر العربي للشاعر الأندلسي الشهير ابن زيدون.