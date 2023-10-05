شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز:ولاد العم أشعل حماس المصريين وقت عرضه وتمنوا الذهاب للجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم كريم عبد العزيز خلال لقاؤه ببرنامج " sold out" الذى يقدمه الاعلامى محمود سعد على منصة watch it، أنه كان يرغب في تغير شكل البطل الذى يقدمه في أدواره وخصوصاً بداية من فيلم "أبو على" خاصة أن الطبقة الشعبية هي الأحب إلى قلبه، فكان يرغب في التنوع في تلك المنطقة، وبدأت فعلا في أبو على وكانت مرحلة مهمة في حياتى المهنية، وقدرت تلك الأفلام تقدمنى للجمهور في تغيير الشكل أو النمط الذى بدأت به، وعلى سبيل المثال واحد من الناس محطة مصر وبعدها عدت إلى المخرج شريف عرفة في فيلم "ولاد العم ".

وروى كريم عبد العزيز أن فيلم "ولاد العم" طرح في السينمات وقت مباراة مصر والجزائر الشهيرة في تصفيات كأس العالم، وهو ما جعل الجمهور لديه حالة حماس شديد وكان هناك أشخاص رغبوا في الذهاب إلى الجزائر بسبب حالة الحماس الشديدة .

يشار إلى أن كريم عبد العزيز يصور حالياً مسلسله الجديد "الحشاشين" ومقرر عرضه في رمضان 2024، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة .