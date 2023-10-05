أحمد حلمي يكشف عن أول حب في حياته

قال الفنان أحمد حلمي إن أول حب له كان في مرحلة الطفولة، مشيرًا إلى أنها كانت خالة أحد أصدقائه.

وأضاف حلمي خلال لقائه ببرنامج AB talks، مع الإعلامي أنس بوخش: «حبيت خالة واحد صاحبي وأنا كنت طفل كان عندي 6 سنين، وعشت في دور إزاي أقوله، وجو خيانة الأصدقاء».

أحمد حلمي: «منى زكي البلورة بتاعتي«

كما تحدث احمد حلمي في لقائه عن زوجته الفنانة منى زكي قائلا: «منى هي السبب في مراحل كتير ليا على المستوى الإنساني والمهني كمان، وفعلا ورا كل رجل عظيم امرأة أعظم منه، عندها كمية من الصدق في عالم مجامل فإزاي تكون شخص صادق مع نفسك ومع الآخرين ومش مجامل وتقول الحقيقة بشكل لطيف وده اللي اتعلمته منها».

واختتم «حلمي» حديثه قائلا: «منى زكي وهي سند حقيقي ليا وتمثل البلورة اللي أنا عايش فيها وبشوف نفسي من خلالها».

أخر أعمال احمد حلمي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي السينمائية هو فيلم «واحد تاني» الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر للعام الماضي 2022، والذي حقق نجاحا كبيرا وحقق أعلى نسب مبيعات في شباك التذاكر، وهو فيلم كوميدي بطولة أحمد حلمي، نسرين أمين، نور إيهاب، روبي، سيد رجب، أحمد مالك، عمرو عبدالجليل، محمد التاجي، وآخرون، والعمل من إخراج محمد شاكر خُضير.

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