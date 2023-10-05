محمد رمضان يثير الجدل خلال ترويجه لحفله بأسوان

أثار الفنان محمد رمضان جدلاً بين متابعيه خلال ترويجه لحفله الجديد المقرر إقامته فى أسوان بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر.

وظهر رمضان خلال مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام"، وهو جالس إلى السفرة يتناول فنجاناً من القهوة ويوجه كلامه للجمهور قائلاً: "صحيت من النوم ببص فى الموبيل لقيت باقي يومين على حفلة أسوان، يوم الجمعة فى إستاد أسوان، قلت أغير عشان ألحق أتحرك وأعمل البروفة قبلها بيوم". واختتم كلامه قائلاً: "أسوان أسوان أنا جايلك زي الرهوان".

وخلال الفيديو قام رمضان بخلع التيشيرت الذي كان يرتديه ليظهر نصفه الأعلى عارياً ما دعا العديد من الجمهور للتعليق على هذا الموقف.

ويحيي محمد رمضان، حفلاً غنائياً كبيراً غداً الجمعة الموافق 6 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري بمناسبة مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر.

من ناحية أخرى يواجه محمد رمضان أزمة بعد تراجع إيرادات فيلمه "ع الزيرو" والذي انطلق عرضه خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي حيث اكتفى بإيرادات 4 آلاف و460 جنيهُا في شباك التذاكر في آخر ليلة عرض ليصل إجمالي إيراداته حتى الآن إلى 14 مليونا و300 ألف جنيه خلال (6 أسابيع عرض)، وهو يعد أضعف إيراد في أفلامه.

فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

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