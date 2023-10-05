عمرو أديب يكشف فارق العمر بين هنا الزاهد وأحمد فهمي

حلّت الفنانة هنا الزاهد ضيفةً على برنامج "الحكاية" الذي يقدّمه عمرو أديب على قناة mbc مصر، حيث كشفت عن عمرها الحقيقي، مؤكدةً أنها تبلغ من العمر 29 عاماً، رغم أنها كانت تتحفظ على ذلك.

ليكشف عمرو أديب أن الفنان أحمد فهمي، زوج الفنانة هنا الزاهد، يبلغ من العمر 42 عاماً، وهو ما يعني أن فارق العمر بينهما 13 عاماً.

يُذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد، مسلسل "سيب وأنا أسيب"، الذي عُرض على منصة شاهد vip، وحقق نجاحاً ملحوظاً، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية "نبيلة" التي تجسدها هنا الزاهد التي تدخل في صراعات مع زوجها أحمد السعدني الذي كانت تعتقد أنه طلّقها لتُفاجأ بأنها لا تزال على ذمته... والمسلسل من بطولة: أحمد السعدني، هنا الزاهد، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول، محمود البزاوي، آية سماحة، ساندي علي، أحمد سلطان، دنيا سامي، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ومحمود السيسي.

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