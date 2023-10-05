لطفي لبيب يتحدث عن انتصار أكتوبر

أعرب الفنان لطفى لبيب عن سعادته البالغة بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة والتى يعتبرها حالة خاصة بالنسبة له لكونه كان مجندا فى الجيش المصري وقتها وشارك فى هذا الانتصار العظيم.

وقال لطفى لبيب فى تصريح خاص لصدى البلد إن حرب أكتوبر كانت ملحمة قتالية بكل ما تحمله الكلمة من معني، مشيرا إلى أن انتصار أكتوبر جاء بجهد وتضحيات رجال الجيش المصري والشعب بأكمله فالجميع شارك فى هذا الانتصار.

وأضاف لطفى أنه على الرغم من مرور كل هذه السنوات إلا أنه لازال يتذكر الكثير من التفاصيل والأحداث التى وقعت خلال هذه الحرب والتى شارك فيها، وأبرز هذه التفاصيل والمشاهد التى يتذكرها دائما مشهد الجنود أثناء العبور وهما يحملون معدات يصل وزنها لـ 80 و90 كيلو ويعبروا بها إلى الضفة.

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