لطفي لبيب يتحدث عن انتصار أكتوبر

القاهرة- الخليج 365
أعرب الفنان لطفى لبيب عن سعادته البالغة بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة والتى يعتبرها حالة خاصة بالنسبة له لكونه كان مجندا فى الجيش المصري وقتها وشارك فى هذا الانتصار العظيم.
وقال لطفى لبيب فى تصريح خاص لصدى البلد إن حرب أكتوبر كانت ملحمة قتالية بكل ما تحمله الكلمة من معني، مشيرا إلى أن انتصار أكتوبر جاء بجهد وتضحيات رجال الجيش المصري والشعب بأكمله فالجميع شارك فى هذا الانتصار.
وأضاف لطفى أنه على الرغم من مرور كل هذه السنوات إلا أنه لازال يتذكر الكثير من التفاصيل والأحداث التى وقعت خلال هذه الحرب والتى شارك فيها، وأبرز هذه التفاصيل والمشاهد التى يتذكرها دائما مشهد الجنود أثناء العبور وهما يحملون معدات يصل وزنها لـ 80 و90 كيلو ويعبروا بها إلى الضفة.
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