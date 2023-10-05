القاهرة- الخليج 365
تعرضت الفنانة آيتن عامر، لوعكة صحية واضطرت للاستعانة بالمحاليل في المنزل للتعافى سريعا، ونشرت آيتن صورة عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وهى تركب المحاليل في يدها، وكتبت:"انى زهقت".
وتعاقد الفنانان أيتن عامر وبيومى فؤاد على بطولة فيلم جديد بعنوان "عنب" من إخراج أحمد نور ويشارك في بطولته نجوم برنامج snl بالعربى وهم إسلام إبراهيم، محمود الليثى، نور قدرى، تونى ماهر وعدد آخر من الفنانين.
ويسجل فيلم "عنب" التعاون الثانى على التوالي بين بيومى فؤاد وأيتن عامر بعد فيلم "مندوب مبيعات" المعروض حالياً في السينمات المصرية والخليجية، والذى تدور أحداثه حول بيومى فؤاد الذى يعمل في دبى ويعانى من فشل العلاقات العاطفية والتي لا تكتمل بالزواج دائماً حتى يتعرف على أيتن عامر وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.
فيلم "مندوب مبيعات" بطولة بيومى فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحى، اسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عونى، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم وعدد من نجمات السوشيال ميديا، وتأليف وإخراج حامد صالح، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى كوميدى مع خط رومانسي حول العلاقات العاطفية والزوجية.
آيتن عامر عرض لها مؤخراً فيلم "لف وارجع تاني" والذى تقوم ببطولته بمشاركة شيرى عادل، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلى، سليمان عيد بالاضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي.
قد يهمك أيضا:
أيتن عامر تحقق ربع مليون مشاهدة بأغنية «اكشف»
أيتن عامر تتعاقد على بطولة فيلم «عنب»
كانت هذه تفاصيل خبر أيتن عامر تتعرض لوعكة صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.