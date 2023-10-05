شذى حسون تردّ على السخرية منها في "مهرجان العراق الدولي"

خرجت الفنانة العراقية شذى حسون عن صمتها إزاء موجة الانتقادات التي طاولتها، بعدما أخطأت في غناء النشيد الوطني، في حفل افتتاح "مهرجان العراق الدولي".

وأكّدت حسون أنها كانت تحت وطأة الضغط والتعب الشديد، بسبب العمل المتواصل على مدى الشهور الأربعة الأخيرة، وعدم النوم والأكل خلال الأسبوع الأخير.

وشدّدت على أن همّها الأول كان رفع اسم بلدها عالياً، ما وضعها تحت ضغط كبير ورهبة وخوف وإرهاق وإرباك، مؤكدةً بالقول: "في النهاية كلنا خطّاؤون".

وقالت شذى حسون التي ترأس المهرجان بنسخته الأولى: "هل أراك ناعماً منعماً وسالماً مكرماً" بدلاً من "سالماً منعَّماً وغانماً مكرَّماً"، في النشيد العراقي الذي كتبه الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان ولحّنه الموسيقار اللبناني محمد فليفل عام 1934.

وبدا أن الفنانة العراقية لم تحضّر للنشيد بشكل كافٍ، بل اعتمدت على ذاكرتها التي خانتها على المسرح، وفي محاولة منها لتدارك الموقف المحرج بعد تكرار الأخطاء، لجأت الى الحاضرين من أجل الغناء معها وإكمال الكلمات التي يبدو أنها نسيتها بالكامل.

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