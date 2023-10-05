أغنية جديدة تنطلق من دبي بإسم "جن الليلي "

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان الأردني سند عسيري أغنيته الجديدة والأولى له في مسيره الفنية. وقد حملت عنوان "جن الليلة"، كتب كلماتها الشاعرة لين مخملجي، في حين تولى الألحان والتوزيع الموسيقي الأردني عبادة، بأسلوب موسيقي مختلف وكلمات مؤثرة،

وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية في دبي تحت إدارة المخرج شادي أنداروس، وقد أضاف الفيديو كليب جوًا خاصًا إلى تجربة الأغنية، حيث تم تصويره بشكل احترافي يعكس رسالة الأغنية وجاذبيتها.

وعن الأغنية قال سند: "جن الليلة، تمثل نقلة نوعية في مسيرتي الفنية، فبالإضافة إلى أنها أول أغنية خاصة لي، إلا أنني أيضاً سعيد جداً بهذا اللون الذي أقدمه والذي يعتبر محبب جداً عن الناس"

وأضاف سند: "أتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور وبإمكانكم الاستماع إليها عبر منصات الموسيقى".

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