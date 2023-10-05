رامي جمال يستعد لطرح أغنيته "جيت متأخر" من البومه الجديد

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان المصري رامي جمال لطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد، وأعلن عن استعداده لطرح أغنية جيت متأخر ليفتتح بها الموسم الجديد، مشيرا أنها من أفضل الأغاني التى سجلها مؤخرا.



ونشر جمال على صفحته الرسمية البوستر الدعائي للأغنية وعلق عليها قائلا: "تعالو نتفق اتفاق الناس اللي بتحب اول البوم والبوم فترة مش سهله العشر اغاني اللي جايين في الشتا دول عشانكم".

وتابع: هنبدأ مرحله جديده تماما وده وعد هنبدأ باغنيه جيت متأخر اللي واثق من حبي فيها ومن كتر ما بسمعها وانا عاده مبحبش اسمع شغلي ان فيها حاجه زي السحر كده انا شخصيا مدمنها ….على قد ما هشوفكم متحمسين واشوف عدد كبير عاوزها تنزل هنزلها بسرعة ها جاهزين؟