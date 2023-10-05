عبير صبري: الشهرة مش هدفي وهذا رأيي بالزواج

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية عبير صبري خلال حلقة عبر برنامج تلفزيوني عن موضوعات مختلفة.



وأجابت عبير صبري عن سؤال حول الاختيار بين أن تكون مشهورة أم غنية وقالت " هختار اكون غنية لأن أنا عمري ما فكرت اكون مشهورة وبشتغل علشان بحب شغلي مش علشان الشهرة"

وتحدثت عن الفنان التي ترغب في التمثيل معه وقالت "نفسي امثل مع كريم فهمي، وبحب افلام شيكو وبتعجبني دماغه"

كذلك أجابت عن التوقيت التي شعرت فيه بأن التمثيل مهنة صعبة وقالت "مع آخر كل دور بعمله، ومثلا في مسلسل جميلة حسيت اني في مهنة صعبة وقاسية ودة بيحصل للكل"

كما أجابت عن سؤال حول الشخصية التي كانت تتمنى تقديمها وقالت "في أدوار كتير زي مثلا دور منى زكي في مسلسل لعبة نيوتن، وانا ببقى سعيدة وانا بتفرج عليها وهي بتعمل حاجة جميلة"

وعن وجود غيرة من أحد الأشخاص تجاهها قالت "واحدة بس دول كتير، واكيد اتخدعت في ناس كتير سواءً في الشغل أو الأصحاب"

كذلك أجابت عن سؤال حول تعرض ريهام حجاج لهجوم لأسباب شخصية وقالت " طبعا، ريهام مظلومة وهي ممثلة شاطرة ومجتهدة وحلوة وعندها تاريخ حتى لو لسة صغيرة وبتعمل شغل حلو وبتختار ورق حلو واللي بتتعرضله ملوش علاقة بشغلها وهي ممثلة محترفة وبتطور نفسها

وتحدثت عن الزواج وأيهما تفضل الزواج عن حب أم زواج العقل وقالت أن الحب والاحترام والتفاهم مهمين بين الأزواج على الرغم من أن الفلوس ايضًا مهمة ولكنها ليست معيارا لاختيار الزوج.