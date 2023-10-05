خاص وبالفيديو - شذى حسون تكسب الرهان في مهرجان العراق الدولي وتضيئ وطنها بأفضل تنظيم

ميرنا وليد - بيروت - حلّقت الفنانة العراقية شذى حسون هذه المرّة بعالم الفن والأصالة بطريقة غير معتادة، اذ لم تطرح أغنية أو تصوّر كليب، بل نظّمت مهرجان العراق الدولي الذي تميّز بضخامته وحسن تنظيمه.



شذى حسون أردات ان تكسب الرهان وتحرّك العجلة الفنية، كانت أمام تحد صعب، ولم تحتاج لبوصلة تدلها على طريق النجاح، بل خلال مسيرتها الفنية حملت تجاربها القيّمة ورفعت شعار نادت فيه بالأصالة والإبداع نحو مستوى فني راقي لا يتضمن أية شائبة.

نعم نبارك لـ شذى حسون على تنظيمها مهرجان العراق الدولي، كل الأنظار كانت نحوها، وفعلا أحسنت التنظيم بدقة وحرص وأمانة، فهي المُحبة للفن منذ صغرها وحققت شهرة كبيرة في العالم العربي.

هذا المهرجان أعطى ايضا صورة جميلة عن العراق، بلد الحضارة والفن، نزع من ذاكرتنا الأزمات والحروب التي مرّ بها العراق الحبيب، وكنا امام مهرجان تكريمي اجتمع فيه مجموعة من النجوم من مختلف العالم العربي، نذكر الفنان وليد توفيق، الممثلة صفية العمري، الممثلة هالة صدقي، الفنان رامي صبري، الممثل جمال سليمان، الممثل ألكسندر علوم، الممثلة دانييلا رحمة، الفنانة زينب حسين، الفنان بدر حكيم، المؤلف الموسيقي ميشال فاضل، الممثل إياد راضي، الممثل باسم مغنية، الممثل سامر المصري، الممثل منذر رياحنة، المخرج فادي حداد، الفنان علي جاسم، الممثل بكر خالد، الممثل أحمد وحيد والممثلة هند نزار.

رئيسة تحرير موقع "الفن" سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر حضرت برفقة زوجها السيد مروان سمعان مهرجان العراقي الدولي، وعادت لنا بمجموعة من اللقاءات بينها لقاء مع الفنانة شذى حسون تحدثت فيه عن الحدث.