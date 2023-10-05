ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية أيتن عامر البرومو الرسمي لمسلسلها الذي يحمل إسم "عنبر6" بموسمه الثاني وذلك عبر حسابها الخاص، وحمست من خلاله الجمهور لمشاهدة المسلسل كاشفةً عن موعد عرضه حيث علقت بالقول : "مسلسل عنبر6 بموسمه الثاني ابتداءً من ١٢ أكتوبر".
و في وققت سابق، تعرضت أيتن عامر لازمة صحية مفاجئة جراء معاناتها من الاجهاد بسبب تصويرها عدة اعمال في نفس الوقت. ارتفعت حرارة الفنانة لانها لا تحصل على قسط كافي من الراحة. وافاد مصدر مقرب منها انها اضطرت للجوء الى المحاليل الطبية لتسريع عملية التعافي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- أيتن عامر تشعل حماس الجمهور لـ "عنبر6" بموسمه الثاني من خلال البرومو الرسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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