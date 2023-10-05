رد جديد من "نقابة الموسيقيين" حول حالة إيمان البحر درويش الصحية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أكد مصدر مسئول داخل نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة لا تعلم شيئا عن الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، إن هناك تعتيم من أسرة إيمان البحر درويش عن حالته الصحية، لا يعرفون سببها.

وأضاف، أن النقابة حاولت مرارا وتكرارا التواصل مع أسرته منذ معرفة تعبه، ولكن لم يستجيب أحد.

وكانت أمنية البحر درويش، ابنة الفنان إيمان البحر درويش"، أثارت حالة من الجدل في وقت سابق، بصورة جديدة له، نشرتها عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "سيشهد التاريخ أن ده ، بقى ايمان البحر درويش".

الفنان إيمان البحر درويش، البالغ من العمر 69 عاما، عانى منذ عام 2021، من نزيف في المخ، وابتعد عن الساحة الفنية.

وطرح آخر ألبوم غنائي له "أذن يا بلال"، منذ 19 عام، وقام عام 2019 بتقديم مسرحية بعنوان أغنيته الشهيرة "مكتوب لي أغنيلك".

ومن أبرز الألبومات الغنائية التي أصدرها “نفسي” ،و”شمس ودفا”، و”لحظة”، و”المسحراتي”، و”إحساس بريء”، و”انتى وأنا”، و "طير في السما” ،و”يا وابور يا مولع” و”ولا عمرك وحشتينى” و "أنا مقبلش".