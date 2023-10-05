"أنبل وأطهر ثورة".. عمرو عرفة يحتفل بذكرى نصر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

احتفل المخرج عمرو عرفة، باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"

وعلق عمرو عرفة قائلا: "نجيب محفوظ قال عليها ثورة زي ثورة ١٩، وتوفيق الحكيم رفض يكتب حاجة وقال كتابتي لا معنى لها.. شغلوني شغلانة أفيد بيها في الحرب وكان عمره ٧٥ سنة"

وتابع عرفة: "حرب أكتوبر المجيدة، أنبل و أذكي وأطهر ثورة في العصر الحديث، اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر"

وتحتفل مصر بمرور ٥٠ عام على نصر أكتوبر المجيد

من ناحية أخرى شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحية السلام لشهداء حرب 6 أكتوبر 1973، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة؛ بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر