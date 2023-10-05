فن ومشاهير

"أنبل وأطهر ثورة".. عمرو عرفة يحتفل بذكرى نصر أكتوبر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

احتفل المخرج عمرو عرفة، باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"

وعلق عمرو عرفة قائلا: "نجيب محفوظ قال عليها ثورة زي ثورة ١٩، وتوفيق الحكيم رفض يكتب حاجة وقال كتابتي لا معنى لها.. شغلوني شغلانة أفيد بيها في الحرب وكان عمره ٧٥ سنة"

وتابع عرفة: "حرب أكتوبر المجيدة، أنبل و أذكي وأطهر ثورة في العصر الحديث، اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر"

وتحتفل مصر بمرور ٥٠ عام على نصر أكتوبر المجيد

من ناحية أخرى شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحية السلام لشهداء حرب 6 أكتوبر 1973، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة؛ بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا