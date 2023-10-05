منى زكي تكشف كواليس ما بعد عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت النجمة منى زكي عن كواليس ما بعد عروض أزياء أسبوع الموضة في باريس وذلك خلال تواجدها هناك بالتعاون مع إحدى شركات منتجات العناية بالشعر والمكياج.

ونشرت "منى" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلاله بإحدى الحفلات الخاصة عقب الانتهاء من أحد عروض الأزياء والتي شاركت بها وظهرت خلاله بإطلالة أنيقة.

وشاركت "منى زكي" مؤخرًا بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وفازت "منى زكي" مؤخرًا بجائزة "أفضل ممثلة" بمهرجان القاهرة للدراما عن مسلسل "تحت الوصاية" والذي عرض بموسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا ونسب مشاهدات كبيرة.

يذكر أن منى زكي تواصل تصوير فيلمها "الجواهرجي" والذي تعيد خلاله التعاون مع نجم الكوميديا محمد هنيدي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.