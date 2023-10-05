أحمد السقا يشيد بـ "معركة الأشرس" ويشكر تركي آل الشيخ: "جاهز ألعب ضد الكسبان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان أحمد السقا على مباراة الملاكمة المرتقبة بين الملاكم الأوكراني، أولكسندر أوسيك ضد الملاكم الكاميروني الفرنسي، فرانسيس زافيير نجانو تحت عنوان "معركة الأشرس" والمقرر إقامتها يوم السبت الموافق 28 أكتوبر الجاري ضمن موسم الرياض برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وأعاد "السقا" نشر بوست نشره "تركي" عن المباراة على حسابه الرسمي بموقع "X" وعلق قائلًا: "متشوق جدًا أشوف هذه المعركة، شكرًا من القلب معالي المستشار على جهودك الجبارة لإسعاد الوطن العربي وعلى هذا الحدث العالمي، وأنا جاهز ألعب ضد الكسبان".

ويواصل الفنان أحمد السقا تصوير مشاهده من مسلسله الجديد "جولة أخيرة" والذي يشارك فيه لأول مرة كملاكم وسيعرض على منصة "أمازون" خلال الفترة المقبلة.

واقتحم "تركي آل الشيخ" عالم السينما مؤخرًا لأول مرة بفيلم الرعب والإثارة "Cello" وهي رواية لـ "تركي" نشرت عام 2021 وتحمل نفس الاسم وهي الرواية الأولى له وتعد من أدب الرعب وتقع أحداثها بين مدينتي كريمونا الإيطالية قديمًا وحديثًا ومدينة الرياض في وقتنا الحالي.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم هوليوود إلى جانب عدد من الفنانين العرب وهم جيريمي أيرونز، توبين بل، غسان مسعود، كلوي هنري، والإخراج لـ دارن لين بوسمان والذي أخرج عدد من سلسلة أفلام الرعب "Saw"، ومن المقرر عرض فيلم "Cello" منتصف الشهر الجاري.

وحقق المستشار تركي آل الشيخ نقلة كبيرة للفن في المملكة بتنظيم حفلات بمستوى عالمي أبهرت جمهور الفن في العالم العربي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان أحمد السقا كانت بمسلسل "حرب" والذي عرض بموسم رمضان الماضي.