بعد شائعة وفاة دريد لحام.. عبد الله ذبيان:" بصحة جيدة واتصلت به شخصيًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة النجم السوري، دريد لحام ولاقى الخبر رواجًا خلال الساعات القليلة الماضية.

ونفى عدد من الكتاب والإعلاميين السوريين الخبر عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن النجم الكبير يتمتع بصحة جيدة.

وأوضح الإعلامي عبدالله ذبيان من خلال بوست عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "مرة أخرى يلعب الإعلام الخبيث الكاذب المفتن دوره الرخيص، وتتناقل المواقع ووسائل التواصل المعلومة دون أدنى سؤال عن ماهيتها وصحتها، الفنان الكبير دريد لحام بخير ولا صحة لما يتم تواتره حول وفاته، اتصلت شخصيًا وتم الاطمئنان على سلامته".

وهاجم جمهور الفنان السوري دريد لحام مروجي هذه الشائعة: "خبر وفاة الفنان الكبير دريد لحام عار من الصحة وهو بخير والحمد لله".

وظهر مؤخرا النجم الكبير دريد لحام خلال العرض الخاص لفيلم "الحكيم" بدار الأوبرا في دمشق بشهر مايو الماضي بحضور عدد من أبرز نجوم ونجمات الفن السوري منهم الفنانة سوزان نجم الدين، صباح الجزائري، و روبين عيسى.

دريد لحام هو ممثل وكاتب سوري، ولد في العاصمة السورية دمشق عام 1934، بدأ مشواره الفني بفترة الستينات من القرن الماضي وعرض عليه المخرج صباح قباني المشاركة ببطولة مسلسل "سهرة دمشق"، وشكل ثنائيًا فنيًا مع الفنان نهاد قلعي حتى منتصف السبعينات، ليقوم بعدها بكتابة وإخراج وبطولة العديد من الأعمال الفنية.